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«الإحصاء»: ارتفاع مساحات الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بنسبة 9%
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«الإحصاء»: ارتفاع مساحات الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بنسبة 9%

«الإحصاء»: ارتفاع مساحات الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بنسبة 9%

«الإحصاء»: ارتفاع مساحات الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بنسبة 9%
٠١:٤٩:٠٤ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مساحات الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بنسبة 9 % خلال عام 2021 بالمقارنة بأعوام 2019 و2020 على الترتيب.

ونشرت الهيئة أنفوجراف للتوضيح بالمساحات الخضراء بين أعوام “2019 و2020 و2021″، حيث أوضح أن مساحة المسطحات الخضراء في القطاع البلدي في عام 2019 بلغت نحو 18300 هكتار وفي 2020 بلغت 19492 هكتار وفي 2021 وصلت إلى 21247 هكتار.

مساحة الحدائق والمتنزهات في القطاع البلدي

وبلغت مساحة الحدائق والمتنزهات في القطاع البلدي 12840 هكتار في عام 2019 مقابل 14241 هكتار في 2020  و15514 هكتار في 2021.

وفيما يخص المحميات البحرية، فقد بلغت 8341 كيلو متر مربع في 2019 مقابل 12216 كيلو متر مربع في 2020  و12216 في 2021.

ووضعت الهيئة رابط للتعريف الكامل بتلك التغيرات التي وقعت بين الأعوام سابقة الذكر وهو https://www.stats.gov.sa/ar/6928

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الكلمات الدلالية:
الإحصاء البيئة المحميات المساحات الخضراء هيئة الإحصاء

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