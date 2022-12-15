«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 55 حالة، ووفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 826410 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813896 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9491 حالة وفاة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 66 حالة، و3 حالات فاة.

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