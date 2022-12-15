الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لرفع مهارات الطلاب.. جامعة الملك خالد تُعلن عن بدء التسجيل في معسكر المستقبل الرقمي
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لرفع مهارات الطلاب.. جامعة الملك خالد تُعلن عن بدء التسجيل في معسكر المستقبل الرقمي

لرفع مهارات الطلاب.. جامعة الملك خالد تُعلن عن بدء التسجيل في معسكر المستقبل الرقمي

لرفع مهارات الطلاب.. جامعة الملك خالد تُعلن عن بدء التسجيل في معسكر المستقبل الرقمي
١٢:٣١:٢٣ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك خالد عن بدء التسجيل في معسكر مهارات المستقبل الرقمية بمقر جامعة الملك خالد بالقرعاء لتعزيز ورفع مهارات طلاب الجامعة البرمجية؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية

* مسمى البرنامج

– معسكر مهارات المستقبل الرقمية.

* الهدف من المعسكر

– تعزيز ورفع مهارات طلاب وطالبات جامعة الملك خالد البرمجية لتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

* المسارات التدريبية

1- تطوير المواقع باستخدام laravel.

2- تطوير المواقع باستخدام .Drupal

3- تطوير المواقع باستخدام Java.

4- تطوير المواقع باستخدام python.

5- تطوير التطبيقات باستخدام Flutter.

تفاصيل الإعلان:- اضغط هنا

* موعد التقديم

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/21هـ الموافق بالميلادي 2022/12/15م، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق بالميلادي 2022/12/18م.

* بداية المعسكر

– بداية المعسكر التدريبي 2022/12/25 م من الساعة 4- 9 مساءًا.

* طريقة التقديم

– يتم التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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أخبار السعودية بدء التسجيل جامعة الملك خالد سوق العمل معسكر مهارات المستقبل

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