الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الريال يسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري
«روشن» و«العقارية» تستعدان لإضافة مجمعات سكنية جديدة لـ «سدرة» في الرياض
القبض على شخص بحوزته 239 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في عسير
«الموارد البشرية»: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها (فيديو)
جمعية “رؤوم” برفحاء تقدم خدماتها لـ574 يتيمًا
عاجل.. البنك المركزي يرفع الحد الأدنى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الريال يسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري

الريال يسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري

الريال يسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري
١٢:٣٠:١٧ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع الريال أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، وجاء ارتفاع الريال في عمليات الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ووصل سعر الريال في البنوك الحكومية وهما بنكا الأهلي ومصر 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك فيصل الإسلامي بنحو 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 جنيه للبيع.

الدينار يسجل ارتفاعا قياسيًا أمام الجنيه 

وفي السياق نفسه، سجل سعر الدينار الكويتي، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، أعلى سعر له مع ترقب قرارات البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى 77.27 جنيه للشراء، و80.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 6.69 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار البحريني لـ 63.49 جنيها للشراء، و65.31 جنيه للبيع.

في المقابل، بلغ سعر الريال القطري 6.30 جنيه للشراء، و6.73 جنيه، ووصل سعر الدينار الأردني 34.17 جنيه للشراء، و34.71 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الزيادة وسط أنباء عن تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الجنيه الإسترليني يسجل 4.66.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

الكلمات الدلالية:
الجنيه المصري الريال العملة المصرية سعر الجنيه أمام الريال سعر الريال السعودي

مواد ذات صلة

المزيد
عسيري: إصدار 1150 تصريحاً لمهمات إنسانية باليمن

عسيري: إصدار 1150 تصريحاً لمهمات إنسانية باليمن

٠١:٤٥ م، الجمعة، ٠٣ يوليو ٢٠١٥
“أمانة مكة” رداً على “نزاهة”: طلبات المنح تخضع للإجراءات النظامية

“أمانة مكة” رداً على “نزاهة”: طلبات المنح تخضع للإجراءات النظامية

٠٥:٤٧ م، الثلاثاء، ١٥ أبريل ٢٠١٤
الخضيري لـ«تواصل»: تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة

الخضيري لـ«تواصل»: تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة

٠٦:٣٣ م، الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠١٥
والصين تدخل على الخط.. روسيا تطلق 75 صاروخًا على أوكرانيا

والصين تدخل على الخط.. روسيا تطلق 75 صاروخًا على أوكرانيا

٠١:٠٤ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *