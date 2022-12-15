الريال يسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري

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ارتفع الريال أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، وجاء ارتفاع الريال في عمليات الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ووصل سعر الريال في البنوك الحكومية وهما بنكا الأهلي ومصر 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك فيصل الإسلامي بنحو 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 جنيه للبيع.

الدينار يسجل ارتفاعا قياسيًا أمام الجنيه

وفي السياق نفسه، سجل سعر الدينار الكويتي، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، أعلى سعر له مع ترقب قرارات البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى 77.27 جنيه للشراء، و80.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 6.69 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار البحريني لـ 63.49 جنيها للشراء، و65.31 جنيه للبيع.

في المقابل، بلغ سعر الريال القطري 6.30 جنيه للشراء، و6.73 جنيه، ووصل سعر الدينار الأردني 34.17 جنيه للشراء، و34.71 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الزيادة وسط أنباء عن تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة.

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