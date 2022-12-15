الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الموارد البشرية»: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها (فيديو)
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«الموارد البشرية»: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها (فيديو)

«الموارد البشرية»: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها (فيديو)

«الموارد البشرية»: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها (فيديو)
١٢:٠١:١٦ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مساعد وزير الموارد البشرية، محمد الجاسر، أن المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها.

معايير دولية في إصدار أدلة المهن

وأوضح – في تصريحات لـ «الإخبارية»، عبر المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية تحت شعار “لنحدث الأثر” في يومه الثاني – أن المملكة اتبعت المعايير الدولية في إصدار أدلة المهن، وأن وزير الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات الحكومية يقومون حاليًا بالعمل على محاور مهمة:

1 – تخطيط القوى العاملة، وذلك بالتأكد من أن هناك أوصافًا وظيفية في الجهات.

2 – قياس نضج الجهات الحكومية ومدى التزامها بالمعايير التي تم وضعها في قطاع الخدمة المدنية لدى الوزارة.

ارتفاع نضج الممارسات في الموارد البشرية

وأضاف أنه يتوقع خلال سنوات قليلة أن يرتفع نضج الممارسات في الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية إلى مستويات عالية، وذلك من خلال مؤشرين للقياس:

1 –  مؤشر نضج الجهات الحكومية، وهذا يتم الإعلان عنه كل سنتين.

2 – مؤشر الارتباط الوظيفي، لدى الجهات الحكومية، كلها رافدة للالتزام بالأدلة التصنيفية.

تحويل المراجعة إلى مهنة وليست ممارسة

وأشار إلى أنه يعتقد أن كافة الجهات الحكومية بهيئة سوق المال والوزارة وديوان المحاسبة وغيرها، تعمل بشكل تكاملي كمنظومة موحدة، لتحويل المراجعة إلى مهنة وليست ممارسة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المراجعة الموارد البشرية تصنيف الوظائف محمد الجاسر معايير دولية

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