«روشن» و«العقارية» تستعدان لإضافة مجمعات سكنية جديدة لـ «سدرة» في الرياض

تواصل – واس

أعلنت شركة “روشن”، عن توقيع اتفاقية تقوم بموجبها الشركة العقارية ببناء فلل ضمن مشروع “سدرة ” السكني الواقع في الرياض بقيمة 323.7 مليون ريال.

وكشفت “روشن” عن شرائها قطعة أرض بقيمة 142 مليون ريال في وقت مبكر من هذا العام لاستخدامها في أعمال التطوير والتشييد عبر إنشاء مجتمعات متنوعة، لتطوير شمال مدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روشن ديفيد جروفر:” تعد الشراكات الاستراتيجية إحدى الركائز المهمة لتحقيق أهداف شركتنا ومن هذا المنطلق جاءت اتفاقيتنا مع شركة العقارية لنتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الجهود الحكومية الرامية لزيادة ملكية الأفراد للمساكن وتطوير القطاع العقاري الوطني”.

التوسع في العاصمة

وبين أن “روشن” أسهمت في توفير نمط حياة مختلف محلياً من خلال الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع كبريات الجهات الاستشارية وشركات المقاولات والمقاولين والموردين، مؤكدًا أن عملاءها سينالون أفضل المنتجات والخدمات، يساندها في ذلك برنامج الشراكة الشامل الخاص بها، الذي يقوم على تعزيز الاقتصاد والقطاع العقاري الوطني من خلال تأمين فرص الاستثمار، وتطوير سلاسل التوريد وخلق المزيد من فرص العمل.

بدوره، نوه الرئيس التنفيذي لشركة العقارية إبراهيم بن محمد العلوان بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبينًا أن الشراكات الاستراتيجية تعد من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق النمو والتطور للجميع، وخاصة في المجال العقاري.

يذكر أن مشروع “سدرة ” السكني يعد أول مشروع تنجزه شركة روشن في المملكة، وتقوم بتسليمه قبل التاريخ المحدد له، ومن المقرر أن يؤوي المشروع عند اكتماله 130 ألف ساكن ضمن الأحياء السكنية التي يضمها بما تشتمل عليه من خدمات وبنية تحتية تعزز من أسلوب الحياة الراقي والمتوازن الذي يحقق جميع الاحتياجات لقاطنيه كمسارات مشي الأفراد والطرق المخصصة للدراجات الهوائية والمتنزهات والمراكز الرياضية والتعليمية والتجارية، والمقاهي، والمطاعم، والمساجد.

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