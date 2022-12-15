بقوة 6.2 ريختر.. زلزال قوي يضرب سواحل جزيرة تايوان

تواصل – واس:

تعرض الساحل الشرقي لتايوان، اليوم، زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، وحسب السلطات فقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

الزلزال على عمق 6 كيلومترات عن سطح البحر

وأوضح معهد الأرصاد الجوية في تايوان، أن الزلزال وقع بعد الساعة 12:00 ظهراً، محدّداً مركزه على بُعد حوالي 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين، وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر.

لا إصابات بشرية أو أضرار مادية

وأكد أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

الهزة في العاصمة كانت أقل حدة

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ5.9 درجة وحددت مركزه على عمق 12 كم، مشيرة إلى أن إن الهزة في العاصمة كانت أقل حدة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكان العاصمة هذا العام، حسب «سبوتنيك».

وقبل نحو شهرين، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات الساحل الشرقي لتايوان، وأسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني. وفي عام 2016 قُتل أكثر من 100 شخص في زلزال ضرب جنوب الجزيرة.

منطقة نشاط زلزالي وبركاني كثيف

ووفق الخبراء، فإن جزيرة تايوان تقع فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف، تشهد زلازل بشكل منتظم.

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