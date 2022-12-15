32 في مكة و17 بالقريات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في مكة المكرمة، و31 درجة في جدة وجازان والقتفذة و30 درجة في ينبع، و28 درجة في المدينة المنورة، و26 درجة في الرياض والدمام ونجران والوجه والخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 20 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 17 درجة مئوية في القريات.

أهم ملامح طقس إجازة نهاية الأسبوع

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اعتدال طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت، مبشرًا بأن الأجواء ستكون معتدلة نهارًا باردة ليلًا، على معظم أنحاء المملكة.

أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

وأوضح أنه يتوقع أجواءً معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات وتميل للبرودة إلى باردة فجرأ، وتزداد البرودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة، حيث تميل للحرارة نهارًا لطيفة فجرًا.

الجمعة موجة برد متوسطة القوة

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة موجة برد متوسطة القوة وهي ثاني موجة برد منذ دخول الشتاء فعليًا، وأن مقدار الانخفاض في درجات الحرارة المتوقعة من «5» إلى «7»، وتستمر «4» أيام، كما أنه متوقع أن تسجل طريف الصغرى واحد فوق الصفر.

برد شديد ليلة السبت بسبب تقدم كتلة بارة

وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد البرود ليلة السبت بسبب تقدم كتلة بارة على المناطق الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية، وذلك مع تساقط أمطار متوقعة على الصمان وشمال المنطقة الشرقية والمرتفعات.

تساقط أمطار رعدية مع رياح نشطة على 9 مناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم تمتد وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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