«التأمينات الاجتماعية» تحدد قواعد صرف تعويض «ساند» للمستفيدين

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حددت التأمينات الاجتماعية قواعد صرف تعويض “ساند” للمستفيدين، وذلك في ردها على سؤال “كيف أعرف كم ينزل لي ساند الثاني؟ وكيف الحسبة؟”.

وقالت التأمينات في ردها على السؤال: “عزيزي العميل تعويض ساند يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، وللمزيد عن تعويض ساند يمكنك الإطلاع عبر الرابط التالي: ( من هنا ).

البرنامج يستهدف رعاية الموظف وأسرته

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكدت أن برنامج “ساند”، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وبينت أنه يتطلب للحصول على تعويض ساند، أن يتقدم المتعطل خلال 90 يومًا من تركه العمل.

وأوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

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