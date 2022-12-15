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تنبيه من الزكاة والضريبة: الجمارك تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز هذا المبلغ

تنبيه من الزكاة والضريبة: الجمارك تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز هذا المبلغ

تنبيه من الزكاة والضريبة: الجمارك تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز هذا المبلغ
١٠:٠٧:٤٨ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، خلال ردها على استفسار لأحد المواطنين، حول الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية.

عزيزي سامي، تفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة، وتختلف الرسوم الجمركية باختلاف الأصناف المستوردة، ولمعرفة الإجراءات وفئة الرسم الجمركي، نأمل تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: (من هنا).

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبات المستوردة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك “، على سؤال مغرد استفسر بشأن كيفية احتساب مبلغ السيارة المستوردة من الجمارك.

الرسوم الجمركية على المركبات

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقولها “عزيزي العميل، تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

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