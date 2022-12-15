مؤشر أسعار الجملة لشهر نوفمبر يقفز 4% مقارنة بالعام الماضي

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سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 4.0% مقارنة بنظيره من عام 2021، وهو أقل من الشهر السابق أكتوبر 2022، حيث كان 4.6%.

وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 4.2 في المائة نظرا لثقلها في المؤشر.

التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة 4.6% خلال أكتوبر الماضي

وكانت الهيئة العامة للإحصاء نشرت الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر لعام 2022.

وبلغ التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق حوالي 4.6%.

بلغ التغير الشهري في مؤشر أسعار الجملة لشهر أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر 0.0%

نسبة التغير السنوية حسب الأبواب الرئيسة

المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 8.4%.

الخامات والمعادن 5.2%.

منتجات الزراعة وصيد الأسماك 11.5%.

المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 1.7%.

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