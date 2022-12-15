من اليوم وحتى السبت.. خبير طقس يُبشّر ويكشف أهم ملامح طقس إجازة نهاية الأسبوع

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اعتدال طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت، مبكرًا بأن الأجواء ستكون معتدلة نهارًا باردة ليلًا، على معظم أنحاء المملكة.

أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع أجواءً معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات وتميل للبرودة إلى باردة فجرأ، وتزداد البرودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة، حيث تميل للحرارة نهارًا لطيفة فجرًا.

الجمعة موجة برد متوسطة القوة

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة موجة برد متوسطة القوة وهي ثاني موجة برد منذ دخول الشتاء فعليًا، وأن مقدار الانخفاض في درجات الحرارة المتوقعة من «5» إلى «7»، وتستمر «4» أيام، كما أنه متوقع أن تسجل طريف الصغرى واحد فوق الصفر.

برد شديد ليلة السبت بسبب تقدم كتلة بارة

وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد البرود ليلة السبت بسبب تقدم كتلة بارة على المناطق الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية، وذلك مع تساقط أمطار متوقعة على الصمان وشمال المنطقة الشرقية والمرتفعات.

تساقط أمطار رعدية مع رياح نشطة على 9 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم تمتد وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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