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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم اختبار القدرات

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم اختبار القدرات

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم اختبار القدرات
٠٩:٤٩:٣٩ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: كيف أُحصّل إعفاءً من الضمان في اختبار القدرات؟

وردًا على ذلك، قال الحساب: يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار “القدرات العامة والتحصيل الدراسي” لمستفيدين الضمان الاجتماعي على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.

هل الضمان المطور يقبل الفرد المستقل من عمر 18 سنة؟

وفي وقت سابق، تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المواطنين قال فيه “هل الضمان المطور يقبل الفرد المستقل من عمر 18 سنة؟”.

وأضاف الحساب في رده على الاستفسار: “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.

وتابع: “في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته، وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.. نسعد بخدمتك”.

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