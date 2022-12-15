مخالفات الإقامة في المقدمة.. تعرف على أبرز جرائم شهر نوفمبر في المملكة

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كشفت مصادر مطلعة أن مخالفات نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود تصدرت جرائم شهر نوفمبر الماضي بواقع 65129 مخالفة.

وأضافت أن مخالفات نظام البيئة جاءت في المرتبة الثانية بـ435 واقعة، ثم 8 حالات انتحال شخصية، وجاءت حالات السلب رابعا بـ5 حالات، تلتها السرقة بـ4 حالات ثم الاتجار بالمخدرات 3 حالات، بحسب صحيفة “الوطن”.

والأربعاء، أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة بمركز أحد ثربان في منطقة عسير، أنها ألقت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

العقوبة 15 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.

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