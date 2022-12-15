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«التأمينات» تكشف عدد المستفيدين من برنامج مبادرة تقدير
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«التأمينات» تكشف عدد المستفيدين من برنامج مبادرة تقدير

«التأمينات» تكشف عدد المستفيدين من برنامج مبادرة تقدير

«التأمينات» تكشف عدد المستفيدين من برنامج مبادرة تقدير
٠٩:١٩:١٧ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن أكثر من 500 ألف عميل من المتقاعدين والمتقاعدات استفادوا خلال العام الماضي من برامج مبادرة تقدير.

وأوضحت المؤسسة – بحسب المدينة – أن الخصومات التي يحصل عليها المشاركون في برنامج «تقدير» الخاص بالمتقاعدين تصل إلى 50%، وإن مسار «مزايا يقدم» خدماته للمتقاعدين عبر 220 شريكًا في كافة أنحاء المملكة.

برنامج تقدير هو مبادرة وطنية مقدمة للمواطنين 

وأشارت إلى أن برنامج تقدير هو مبادرة وطنية مقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ تقديراً للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن.

وأكدت أن البرنامج يقدم خدمات تفضيلية مميزة لعملاء المؤسسة من المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من بعدهم؛ تعبيرًا للتقدير لهذه الفئة الغالية.

وأضافت: كما يضم البرنامج خمسة مسارات متمثلة بالآتي: (مزايا – التمويل – خبرة – المسؤولية الاجتماعية – فعاليات) والتي تندرج تحتها العديد من الخدمات، بالإضافة إلى الخصومات الحصرية بمسار مزايا التي تصل إلى (50%).

واختتمت: يقدم البرنامج خدماته لأكثر من (220) شريكًا في كافة أرجاء المملكة، ووفقًا لإحصائيات المؤسسة فقد استفاد من الخدمات التي يقدمها البرنامج أكثر من (500) ألف عميل لعام 2021م.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التأمينات السعودية برنامج مبادرة قدير تقدير

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