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«الصحة العالمية»: نأمل بانتهاء جائحة كورونا وجدري القرود في هذا الموعد
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«الصحة العالمية»: نأمل بانتهاء جائحة كورونا وجدري القرود في هذا الموعد

«الصحة العالمية»: نأمل بانتهاء جائحة كورونا وجدري القرود في هذا الموعد

«الصحة العالمية»: نأمل بانتهاء جائحة كورونا وجدري القرود في هذا الموعد
٠٨:٥٦:١٠ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتوقع أن يشهد العام القادم 2023، نهاية المرحلة الأكثر خطورة من أمراض جائحة كورونا وجدري القرود.

وأوضحت أنها تعرب عن أملها بانتهاء وباء كورونا وجدري القرود، خلال العام المقبل.

الإصابات الآن خُمس ما كان عليه قبل عام

وأضافت – حسب «فرانس برس» – أن أحد الدروس الرئيسة المستفادة من جائحة كورونا هو أنه يتعين على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشى بشكل مفاجئ مرض معد، مؤكدة أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا كورونا يبلغ الآن حوالي خُمس ما كان عليه قبل عام.

وفاة أقل من 10 آلاف شخص في أسبوع

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي، شهد وفاة أقل من 10 آلاف شخص من جراء الإصابة بفيروس كورونا، مطالبة بعدم الاستهانة بهذا الرقم.

 وأكدت المنظمة أنه لا يزال بإمكان كل الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ أرواح، معربة عن أملها أنه في وقت ما من العام المقبل لم يعد الجميع يواجه حالة طوارئ صحية عالمية.

82 ألف إصابة بجدري القرود في 110 دول

وبينت أنها سجّلت حتّى اليوم أكثر من 82 ألف إصابة بجدري القرود في 110 دول، مؤكدة أن معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض ظل منخفضًا إذ لم تتعد الحصيلة 65 وفاة في العالم أجمع، وأنه إذا استمر المنحنى الحالي، فتأمل أن تعلن في العام المقبل أيضاً نهاية حالة الطوارئ الصحية.

90 % من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا

في الوقت نفسه، كشف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قبل أيام، بأن المنظمة تقدّر أن 90‏% على الأقل من سكان العالم لديهم الآن مستوى نسبي من المناعة ضد فيروس كورنا المستجد.

العالم أصبح قريبًا من نهاية مرحلة طوارئ الوباء

وحسب «سبوتنيك»، فقد أوضح أن العالم أصبح أقرب بكثير من نهاية مرحلة الطوارئ لوباء كورونا، مؤكدًا أنه لا يزال هناك بعض التقدم الذي يتعين إحرازه.

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جائحة كورونا جدري القرود كورونا منظمة الصحة العالمية وفيات كورونا

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