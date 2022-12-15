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تنبيه مهم من حساب المواطن: يجب مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة
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تنبيه مهم من حساب المواطن: يجب مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

تنبيه مهم من حساب المواطن: يجب مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

تنبيه مهم من حساب المواطن: يجب مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة
٠٩:٠٠:٠٩ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إنه يجب مراجعة البنك فورًا في حال كانت الدفعة مدفوعة ولم يظهر الدعم.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين استفسر عن سبب عدم نزول الدعم في حسابه رغم أن الدفعة مدفوعة.

وقال حساب المواطن ردًا على السائل: “في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

والأحد، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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