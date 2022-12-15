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«حساب المواطن» يكشف ضوابط المواطنين المستحقين للدعم

«حساب المواطن» يكشف ضوابط المواطنين المستحقين للدعم

«حساب المواطن» يكشف ضوابط المواطنين المستحقين للدعم
٠٨:٣١:٠٦ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج «حساب المواطن» عن مجموعة من الضوابط والشروط لتحديد المواطنين المستحقين للدعم، مؤكداً على أهمية تحديث البيانات في حالة طرأ أي تغيير عليها، والإفصاح عن كامل الدخل للمستفيدين.

وأضاف أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وتابع: تشمل المستندات (صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات/ الكليات/ المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري/ حكومي/ خاص).

وأشار إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

خطوات تحديث البيانات برقم الهوية

– فتح الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

– كتابة بيانات التسجيل وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

– الضغط على زر استكمال الطلب.

– كتابة جميع البيانات المطلوبة في الموقع.

– الضغط على أيقونة المتابعة

– إدراج جميع المستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات.

– الضغط على أيقونة تحديث.

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