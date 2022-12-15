خبيرة تغذية: تناول هذا النوع من الفاكهة يوميًا يقي من أمراض القلب

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كشفت خبيرة التغذية المسجلة لدى Nutrigums، شونا ويلكينسون، أن تناول فاكهة الموز يوميًا، يقي من أمراض القلب كونه غني بالبوتاسيوم.

وأضافت أن البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.

وبينت أن البوتاسيوم معدن رئيس لخفض ضغط الدم ويساعد على موازنة كمية الصوديوم في الجسم. لن يمنحك الموز في اليوم دفعة من الطاقة فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحفاظ على وظائف القلب الطبيعية.

أهمية البوتاسيوم

ولفتت الخبيرة الطبية إلى أن البوتاسيوم أيضًا سيساعد جسمك على الحفاظ على المستويات الطبيعية للسوائل داخل خلايانا ويساعد في تقلصات العضلات والقلب، ما يحافظ على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء الحيوية.

ووفق موقع “إكسبريس” الطبي، فقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد أن حلل فريق بحثي بيانات أكثر من شخص، وأكمل المشاركون استبيانًا حول عادات نمط حياتهم ثم تم قياس ضغط الدم لديهم، وتم جمع عينة بول، وتم استخدام الصوديوم والبوتاسيوم في البول لتقدير المدخول الغذائي.

ووجد فريق البحث أنه كان هناك صلة بين استهلاك البوتاسيوم وضغط الدم لدى النساء – فمع ارتفاع تناول البوتاسيوم، انخفض ضغط الدم، ومع ذلك، لم يتم إجراء هذا الارتباط بين الرجال.

ووفق النتائج، “تشير البيانات إلى أن النساء اللائي يتناولن كميات كبيرة من الصوديوم على وجه الخصوص يستفدن أكثر من تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم فيما يتعلق بضغط الدم الانقباضي”.

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