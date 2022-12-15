شاهد.. هطول أمطار غزيرة صباح اليوم على محافظة الزلفي بالرياض

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شهدت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، صباح اليوم، تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي تجمعت في الشوارع وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف هطلت الأمطار الغزيرة، فجر اليوم، على الزلفي بالرياض مع هبوب رياح نشطة وموجة من الطقس المتقلب.

جريان سيل شعيب بطن الخيل بالرس

كما جرى صباح اليوم سيل شعيب بطن الخيل جنوب القوعي غرب الرس في منطقة القصيم، وذلك نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

تساقط أمطار رعدية مع رياح نشطة على 9 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم تمتد وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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