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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح: هذا الأمر يجعل الإنسان محافظًا على الصلاة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح: هذا الأمر يجعل الإنسان محافظًا على الصلاة

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح: هذا الأمر يجعل الإنسان محافظًا على الصلاة

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح: هذا الأمر يجعل الإنسان محافظًا على الصلاة
٠٨:١٠:٠٠ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الاهتمام بالصلاة يدفع الإنسان إلى أن يحافظ عليها.

«الخثلان»: ارفع مستوى اهتمامك بالصلاة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أنه على العبد أن يرفع مستوى اهتمامه بالصلاة، ولن تفوته أبدًا، لأن الشيء الذي يهتم به الإنسان لا يمكن أن يفوته.

وأضاف أن الإنسان إذا كان عنده موعد في المطار في وقت صلاة الفجر، هل يفوته الموعد ويقول والله كان نومي ثقيل، لا يفعل ذلك أبدًا بل يحرص على موعد المطار قبل أي شيء، والطالب وقت الاختبار يأتي في الوقت المحدد، بل قبل الوقت المحدد، ولا يقول نومي كان ثقيلًا، لأن مستوى الاهتمام بالأمر مرتفع.

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وطالب «الخثلان» الجميع برفع مستوى الاهتمام بالصلاة، ولن يتأخر أحد عن أي صلاة، مشيرًا إلى أن من يلتمس لنفسه الأعذار بالنوم الثقيل وغيره، فهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان جادًا ورفع مستوى الاهتمام بالصلاة وجعلها على رأس أولوياته بالصلاة فلن تفوته أبدًا، وسييسر الله له الوسائل المعينة على أداء الصلاة في أوقاتها.

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الاهتمام بالصلاة الخثلان الصلوات الخمس المحافظة على الصلاة سعد الخثلان

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