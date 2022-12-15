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«النواب الأمريكي» يمدد العمل بالميزانية الحالية لمنع وقف التمويل عن الحكومة
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«النواب الأمريكي» يمدد العمل بالميزانية الحالية لمنع وقف التمويل عن الحكومة

«النواب الأمريكي» يمدد العمل بالميزانية الحالية لمنع وقف التمويل عن الحكومة

«النواب الأمريكي» يمدد العمل بالميزانية الحالية لمنع وقف التمويل عن الحكومة
٠٨:٠٠:١٧ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمدد أسبوعًا العمل بالميزانية الحالية، لمنع انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق عدد من مؤسّساتها.

وحصل المشروع على تأييد  224 نائبًا بينما صوت ضده مئتان ونائب واحد، حيث كانت بعض المؤسّسات الفيدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية.

وإذا لم يقرّ الكونجرس هذا النصّ، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة “إغلاق”، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

حل مؤقت بتمديد العمل بالميزانية الحالية 

وجاء الحلّ المؤقت بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعًا ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما في ظلّ عدم تمكّنهما في الكونجرس من الاتّفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022 يوم الجمعة.

ويتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سويًا على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة، كما أن غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى “الإغلاق”، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة .

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطي النواب النواب الأمريكي ميزاينة

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