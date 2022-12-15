بشرى سارة.. 3 دقائق فقط لعبور جسر الملك فهد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الذكية التي يتم العمل على تجربتها في عبور المنافذ السعودية، ستقلل مدة الانتظار والعبور، فمثلاً جسر الملك فهد لن يتعدى عبوره مدة من 5 إلى 3 دقائق.

ورصدت صحيفة “عكاظ” في جسر الملك فهد، وجود عدد من الأجهزة التجريبية للبطاقة والبصمة باتجاه نقطة الجوازات في المسار الخاص للطلاب، حيث تتم تجربة هذه الأجهزة في الفترة الصباحية في مسار الطلاب، نظراً إلى عدم وجود زحام في الفترة الصباحية.

وأضافت المصادر أنه سيتم تطبيق هذه الأجهزة على كافة الكبائن في حال تم الانتهاء من تحديثات العبور، وأصبحت جميعها جاهزة للاستخدام، ويتوقع أن تخفف الأجهزة الذكية وقت الانتظار من 5 دقائق إلى 3 دقائق.

أجهزة المسح الذكي

وتم وضع 4 تعليمات بجوار أجهزة المسح الذكي، وهي آلية استخدام الأجهزة في المسح الذكي، وتشمل تجهيز الجوال والتأكد من الاتصال بالإنترنت، وفتح تطبيق نفاذ واختيار خدمة التحقق المكاني، والضغط على زر المسح داخل التطبيق، وتقريب الجوال إلى جهاز المسح الذكي، حيث سيتم إنشاء طلب للتحقق من الهوية لمغادرة المنفذ، وقبول الطلب واستكمال إجراءات التحقق من الهوية.

يذكر أن جسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية والبحرين، والذي افتتح في 25 من نوفمبر 1986، حقق فوائد اقتصادية واجتماعية بين البلدين الشقيقين، ويبلغ طوله نحو 25 كيلومتراً، بعرض 23.2 متر، ويبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية وحتى العاصمة البحرينية المنامة.

جسر الملك فهد

وفي يناير 2019، أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عامًا بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل 74 ألف مسافر يوميًا.

وفي العام نفسه سجل الجسر أعلى رقم عبور منذ افتتاحه، إذ بلغ عدد المسافرين في العام 2019، عن طريق جسر الملك فهد 2.918.993 مسافرًا.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. قصة أبوين حاولا تهريب طفلهما عبر جسر الملك فهد