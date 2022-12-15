صباح اليوم.. شاهد جريان سيل شعيب بطن الخيل بالرس في القصيم

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جرى صباح اليوم سيل شعيب بطن الخيل جنوب القوعي غرب الرس في منطقة القصيم، وذلك نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

الأمطار الغزيرة أدت لجريان سيل شعيب بطن الخيل

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة ما أدى إلى جريان سيل شعيب بطن الخيل جنوب القوعي غرب الرس في منطقة القصيم.

أمطار غزيرة على منطقة القصيم

ومساء أمس، هطلت أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة «بريدة ومحافظات عنيزة والرس والمذنب والبدائع ومراكز الاحمدية ودحلة» وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

تساقط أمطار رعدية مع رياح نشطة على 9 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم تمتد وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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