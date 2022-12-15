6 أسباب رئيسة لانتشار هذه الأمراض في الشتاء.. احذرها

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كشف تقرير طبي حديث، أن هناك 6 أسباب رئيسة لانتشار أمراض الشتاء مثل الإنفلونزا والتهاب اللوزتين والزكام، بالإضافة إلى الالتهاب الرئوي.

ووفق التقرير فإن تلك الأسباب هي:

1 – عوامل سلوكية

اختلاف سلوكنا في الصيف عن الشتاء، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، لأنه يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة، فعندما يكون الجو باردًا، فإننا بطبيعة الحال نظل محصورين في المساحات التي لا يتجدد هواؤها جيدًا، مما يسهل انتقال عدوى الفيروسيات والبكتيريا بين الأفراد.

2 – الأطعمة الدسمة

إذ أننا في الشتاء سرعان ما نتخلى عن تناول الخضراوات النيئة والسلطات لمصلحة الأطباق الدسمة الغنية بالدهون والسكر.

3 – نقص فيتامين “د”

يلعب فيتامين «د» دورًا مهمًا جدًا في تعزيز جهاز المناعة، فالأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين يمرضون كثيراً مقارنة بغيرهم، ويزيد ذلك في فصل الشتاء، حين تقل ساعات سطوع الشمس والوقت الذي يقضونه في الهواء الطلق بشكل كبير.

4 – انتقال الفيروسات بسرعة

تنتقل الفيروسات والميكروبات بسرعة إلى الجسم في الشتاء عن طريق مخاط الأنف الذي يكون أكثر جفافًا في الشتاء مقارنة بالصيف، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

5 – البرد يبطئ الجهاز المناعي

يبطئ البرد دماغنا ونشاطنا البدني بشكل عام في الشتاء، ولكن ليس هذا فقط، إذ أنه يقلل من استجابات الجسم المناعية. فالخلايا تتحرك بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى إبطاء ردود الفعل المناعية، ومنح الفيروسات الوقت الكافي لتثبت نفسها.

6 – تقلصات الأوعية الدموية

يعزز الشتاء أمراض القلب والأوعية الدموية إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي، بسبب درجات الحرارة المنخفضة، والتأثير ميكانيكي بحت، فعندما يكون الجو باردًا تنقبض الأوعية الدموية للحد من فقدان الحرارة من الجسم، ثم يصبح الدم أكثر كثافة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد من القلب، ليعمل بشكل صحيح.

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