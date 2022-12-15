الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم
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بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم

بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم

بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم
٠٧:٤٤:٠٤ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

كشفت «الهيئة العامة لعقارات الدولة» عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل بمكة المكرمة، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن ما يلي: 

– 7 محاكم و79 قاعة.

– مبنى إداري يشمل مكاتب القضاة ومكاتب الموظفين الإداريين والمرافق التابعة.

– مبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات.

– صيانة المرافق بما في ذلك مقر إقامة طاقم عمل إدارة المرافق.

– مركز مكافحة الحرائق، وغرف وحدة التحكم.

وتسعى «الهيئة» إلى دعم القطاع العدلي من خلال توفير مجمعات قضائية حديثة للمحاكم تسهم في رفع مستوى الخدمة وكفاءة الأعمال.

ودعت الهيئة المطوّرين والمستثمرين المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة، التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص.

وأضافت أن الموعد النهائي لتقديم إبداء الرغبات هو يوم الخميس 12 يناير 2023.

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