منها الرياض.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية مع رياح نشطة على 9 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، تمتد وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وأوضح أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 متر في الساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 38 متر في الساعة تصل إلى أكثر من 45 متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، ونصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.

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