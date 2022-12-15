أمريكا تدشن «وحدة فضائية» في كوريا الجنوبية

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حضر قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال بول لاكاميرا، مراسم في قاعدة أوسان الجوية، بمدينة بيونجتايك، تدشين الوحدة الفضائية، التابعة للجيش الأمريكي.

مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ

وتعد القوات الفضائية الأمركيية في كوريا هي المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية، وتضطلع بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ، إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام.

وحدة القوات الفضائية في كوريا الجنوبية

وأسست القوات الجوية لكوريا الجنوبية، في الوقت ذاته، وحدتها الفضائية الخاصة، خلال الشهر الجاري، لتعزيز قوتها في هذا المجال وقدراتها على تنفيذ العمليات مع القوات الفضائية الأمريكية.

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مواجهة كوريا الشمالية

وتسعى سيئول وواشنطن، لتعزيز التعاون الأمني لردع كوريا الشمالية، التي أجرت اختبارات هذا العام، لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة.

وأجرت بيونج يانج، خلال العام الجاري، سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية، إحداها في نوفمبر الماضي لصاروخ عابر للقارات يعد الأكثر تطورا.