بـ10 ملايين برميل.. مخزون النفط الأمريكي يشهد ارتفاعا مفاجئا

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أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات المخزون الأمريكية والتي جاءت أعلى من التوقعات، كما ارتفعت مخزونات البنزين، أكثر من التوقعات.

مخزون النفط يرتفع أكثر من 10 ملايين برميل

وسجل مخزون النفط الأمريكي ارتفاعًا حادًا إلى 10.23 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع في حدود 3.595 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة تراجعًا في حدود 5.187 مليون برميل.

مخزونات البنزين تخالف التوقعات

وارتفع مخزون البنزين بأعلى من التوقعات إلى 4.496 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع في حدود 2.714 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة في الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا في حدود 5.32 مليون برميل.

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وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

زيادة شحنات النفط في روسيا

وفي سياق متصل،أقرت وكالة الطاقة الدولية بأن الصادرات الروسية استمرت في التزايد على الرغم من تنبؤاتها المتكررة بأن المقاطعة الدولية ستؤدي إلى خفض الشحنات، حسب “investig”.

وصعدت شحنات النفط في موسكو إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 8.1 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض الأسعار، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.