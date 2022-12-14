«المرور» يضبط مركبات ارتكب قائدوها مخالفات بـ«الجوف».. اتخذ هذا الإجراء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط عدد من المركبات ارتكب قائدوها مخالفات مرورية في طبرجل.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن مرور منطقة الجوف تمكن من ضبط مركبات في محافظة طبرجل ارتكب قائدوها مخالفات مرورية (التفحيط والسير دون لوحات).

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

وتفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات بشأن وجود مراكز عمل في الفترة المسائية لطباعة رخصة القيادة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه : “سلام عليكم.. هل يوجد فروع لكم تعمل فترة المساء لطباعة رخصة القياده؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، بإمكانك طلب إيصال رخصة القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل). نشكر تواصلك”.

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