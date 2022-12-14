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جماهير المغرب تهتف «محمد رسول الله» في حضور ماكرون (فيديو)
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جماهير المغرب تهتف «محمد رسول الله» في حضور ماكرون (فيديو)

جماهير المغرب تهتف «محمد رسول الله» في حضور ماكرون (فيديو)

جماهير المغرب تهتف «محمد رسول الله» في حضور ماكرون (فيديو)
٠٢:١٩:٠١ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت الجماهير العربية التي حضرت كأس العالم في نسخته الأخيرة “مونديال قطر 2022″، أروع المثل، في الالتزام بالأنظمة، وقدمت صورة إيجابية للمواطن العربي، الذي يحافظ على هويته ودينه في كل وقت وفي أي مكان.

نصرة الدين والهوية 

وأبدت جماهير المنتخبات العربية، التي قدمت من المملكة وتونس والمغرب، وعديد البلدان العربية، إلى قطر، نصرة لدينها وهويتها، في أكثر من موضع.

وغزت مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة، مقاطع فيديو، تظهر جماهير المغرب، تهتف بشعار التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» في مباراة جمعت بين المنتخبين المغربي والفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم.

شعار التوحيد يعلو في كأس العالم

وعلا شعار التوحيد بين جنبات ملعب المباراة، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عرف بتأييده للقوانين المقيدة لحرية مسلمي فرنسا.

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السوشيال ميديا تتفاعل

وتفاعل رواد “السوشيال ميديا” مع الفيديو، الذي يعد الأحدث، ضمن سلسلة من المقاطع التي تبرز مشاعر الإسلام في أكبر حدث رياضي في العالم، وقالوا إنه يعكس حرص المشجعين على إظهار هويتهم العربية والإسلامية.

الكلمات الدلالية:
إيمانويل ماكرون جماهير المغرب قطر كأس العالم مباراة المغرب وفرنسا

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