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«فيتش»: ميزانيات دول الخليح ستشهد فوائض في 2023
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«فيتش»: ميزانيات دول الخليح ستشهد فوائض في 2023

«فيتش»: ميزانيات دول الخليح ستشهد فوائض في 2023

«فيتش»: ميزانيات دول الخليح ستشهد فوائض في 2023
٠٢:١٠:١٧ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن سنة أخرى من الفوائض المالية والخارجية، في معظم الحالات، ستدعم مقاييس الائتمان للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وذلك بناء على افتراض متوسط نفط خام برنت عند 85 دولاراً للبرميل وبقاء مستويات إنتاج النفط مرتفعة.

استثناء البحرين والعراق 

وتوقعت الوكالة عاما آخر من فوائض الميزانية في عام 2023 في معظم دول الخليج، باستثناء البحرين، والعراق، حسب “القبس”.

بيد أن هذه الفوائض ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022، بافتراض متوسط أسعار النفط عند 85 دولاراً للبرميل (أقل من مستوى 100 دولار للبرميل في عام 2022)، واستقرار واسع النطاق للإنتاج من مستويات نهاية عام 2022.

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استقرار الدين الحكومي والنواتج المحلية 

وتوقعت فيتش أن يظل الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط في المنطقة مستقراً إلى حد كبير أو أن يرتفع بشكل معتدل نظراً للتأثير المثبط لانخفاض أسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وأردفت أن النتائج ستعتمد أيضاً على جهود الإصلاح المالي ودرجة التحكم في الإنفاق وسط استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبياً.

وأفادت أن إجمالي إصدارات الدين بالعملات الأجنبية، الذي انخفض في عام 2022، سيظل أقل بكثير مما كان عليه في 2016 – 2021 (55 مليار دولار سنوياً)، ويمكن للحكومات الخليجية بدلاً من ذلك أن تلجأ إلى السحب من صناديق الثروة أو الودائع الحكومية بحسب الحاجة، اعتماداً على ظروف السوق.

الكلمات الدلالية:
استقرار اقتصاد الخليج اقتصاد السعودية الدول المصدرة للنفط ميزانيات دول الخليج وكالة فيتش

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