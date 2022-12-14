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حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «لا يوجد»
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حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «لا يوجد»

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «لا يوجد»

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «لا يوجد»
٠١:٢٠:٠٥ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة “لا يوجد”، وذلك ردا على استفسارات عدد من المستفيدين بهذا الشأن.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”: “إن حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

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