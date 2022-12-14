تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس

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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:56 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 21 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:30

المدينة – 5:35

الرياض – 5:07

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:16

المدينة – 12:17

الرياض – 11:49

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:20

المدينة – 3:16

الرياض – 2:48

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:41

المدينة – 5:36

الرياض – 5:07

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:11

المدينة – 7:06

الرياض – 6:37