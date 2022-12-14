تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:56 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 21 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:30
المدينة – 5:35
الرياض – 5:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:16
المدينة – 12:17
الرياض – 11:49
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:20
المدينة – 3:16
الرياض – 2:48
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:41
المدينة – 5:36
الرياض – 5:07
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:11
المدينة – 7:06
الرياض – 6:37