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هيئة الرقابة النووية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض

هيئة الرقابة النووية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض

هيئة الرقابة النووية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض
٠١:٤٣:٥٦ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

1- سكرتير

المؤهلات والخبرات

– دبلوم السكرتير التنفيذي

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

– تنظيم الاجتماعات الخاصة

– تفسير الكتابة اليدوية

– توثيق الاستلام والتسليم حزمة برامج التحرير

– تصنيف الوثائق

– مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته

2- مدير مكتب

المؤهلات والخبرات

– مؤهل دبلوم في إدارة المكاتب أو السكرتير التنفيذي مؤهل البكالوريوس

– سنوات الخبرة : (4) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة لحملة البكالوريوس (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة لحملة الدبلوم.

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3- أخصائي أول تحول رقمي

المؤهلات والخبرات

– بكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية: علوم الحاسب الآلي هندسة الحاسب الآلي نظم المعلومات سنوات الخبرة (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة.

4- أخصائي علاقات عامة

المؤهلات والخبرات

– الحد الأدنى من المؤهل : بكالوريوس سنوات الخبرة : (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 14 ديسمبر 2022

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: ( هنا ).

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