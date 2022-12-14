هيئة الرقابة النووية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل.
المسميات الوظيفية :
1- سكرتير
المؤهلات والخبرات
– دبلوم السكرتير التنفيذي
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
– تنظيم الاجتماعات الخاصة
– تفسير الكتابة اليدوية
– توثيق الاستلام والتسليم حزمة برامج التحرير
– تصنيف الوثائق
– مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته
2- مدير مكتب
المؤهلات والخبرات
– مؤهل دبلوم في إدارة المكاتب أو السكرتير التنفيذي مؤهل البكالوريوس
– سنوات الخبرة : (4) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة لحملة البكالوريوس (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة لحملة الدبلوم.
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3- أخصائي أول تحول رقمي
المؤهلات والخبرات
– بكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية: علوم الحاسب الآلي هندسة الحاسب الآلي نظم المعلومات سنوات الخبرة (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة.
4- أخصائي علاقات عامة
المؤهلات والخبرات
– الحد الأدنى من المؤهل : بكالوريوس سنوات الخبرة : (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 14 ديسمبر 2022
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم: ( هنا ).