هيئة الرقابة النووية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

1- سكرتير

المؤهلات والخبرات

– دبلوم السكرتير التنفيذي

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

– تنظيم الاجتماعات الخاصة

– تفسير الكتابة اليدوية

– توثيق الاستلام والتسليم حزمة برامج التحرير

– تصنيف الوثائق

– مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته

2- مدير مكتب

المؤهلات والخبرات

– مؤهل دبلوم في إدارة المكاتب أو السكرتير التنفيذي مؤهل البكالوريوس

– سنوات الخبرة : (4) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة لحملة البكالوريوس (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة لحملة الدبلوم.

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3- أخصائي أول تحول رقمي

المؤهلات والخبرات

– بكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية: علوم الحاسب الآلي هندسة الحاسب الآلي نظم المعلومات سنوات الخبرة (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة.

4- أخصائي علاقات عامة

المؤهلات والخبرات

– الحد الأدنى من المؤهل : بكالوريوس سنوات الخبرة : (6) سنوات كحد أدنى في مجال الوظيفة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 14 ديسمبر 2022

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: ( هنا ).