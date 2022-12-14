سقوط طائرة مدنية بالقرب من قاعدة عسكرية في كندا

تواصل- وكالات:

أعلنت وسائل إعلام كندية، سقوط طائرة مدنية صغيرة في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

ووفقا لقناة CBC التلفزيونية، وقع الحادث اليوم الأربعاء، بالقرب من القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الكندية، حيث تحطمت طائرة صغيرة في حزام غابة على بعد 5 كيلومترات من مطار هابي فالي غوس باي.

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وأشارت القناة، إلى أن قوات الجيش ساعدت الضحايا على الخروج من الطائرة المحطمة، وتبين إصابة الطيار وراكب آخر بجروح خطيرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى.