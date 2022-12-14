وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الطاقة الدولية رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، بينما تراجعت إمدادات النفط في نوفمبر للمرة الأولى منذ 5 أشهر.

نمو الطلب العالمي

وتوقعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس نمو الطلب العالمي على النفط 2.3 مليون برميل يوميًا بارتفاع قدره 140 ألف برميل يوميًا عن التقدير السابق.

كما رفعت توقعها لنمو الطلب في العام المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، حسب “أرقام”.

بزيادة 100 ألف برميل يوميا

وشملت توقعات الوكالة الدولية وصول إجمالي الطلب على النفط هذا العام إلى 99.9 مليون برميل يوميًا، بزيادة 100 ألف برميل يوميًا عما كانت تتوقعه الشهر الماضي، مع توقعات بوصول إجمالي الطلب العام المقبل عند 101.6 مليون برميل يوميًا.

اقرأ أيضا:

بخلاف “أوبك”.. وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض النمو على طلب النفط

توقعات إمدادات النفط العامين الحالي والمقبل

ورفعت الوكالة أيضًا توقعاتها بشأن إمدادات النفط العالمية للعامين الحالي والمقبل إلى 100 مليون و100.8 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

وأضافت الوكالة أن الاقتصادات الأقل نموًا وليس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مسؤولة عن معظم هذا الطلب الإضافي، ويرجع ذلك إلى تحسن الرؤية بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي يبدأ في إزالة القيود المتعلقة بالوباء.