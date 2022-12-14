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إطلاق برنامج لتمويل شركات التمويل العقاري

إطلاق برنامج لتمويل شركات التمويل العقاري

إطلاق برنامج لتمويل شركات التمويل العقاري
١٢:٤٤:١٤ ص، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق صندوق التنمية العقارية، برنامج تمويل شركات التمويل العقاري، ويهدف البرنامج إلى توفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل لشركات التمويل العقاري، تسهل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم.

رفع مساهمة شركات التمويل العقاري

وأفاد منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن البرنامج يهدف إلى رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني، وزيادة حصصها في سوق التمويل العقاري السكني.

وأضاف أن من بين أهداف البرنامج، تحفيز سوق الرهن العقاري بما يتوافق مع متطلبات الشركة داخل المملكة لإعادة التمويل.

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تقديم خيارات تمويلية

وأشار بن ماضي إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج الداعمة لتمكين مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة من تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وتشجيعها على خلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة، ترفد الحلول والخيارات المتاحة بإضافة نوعية، وتسهم في تحقيق رغبات واحتياجات المستفيدين لتملك المسكن الملائم.

الكلمات الدلالية:
التمويل العقاري السكني برنامج تمويل سوق الرهن العقاري شركات التمويل العقاري صندوق التنمية العقارية

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