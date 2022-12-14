البنك المركزي و3 بنوك خليجية أخرى تعلن رفع سعر الفائدة

تواصل- فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة إلى 5%، كما قرر “المركزي” رفع معدل اتفاقية “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة إلى 4.50%.

وأضاف أن القرار بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس جاء متسقا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

كما أعلنت 3 بنوك مركزية في 3 دول خليجية أخرى، رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق.

الإمارات

وقرر بنك الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

البحرين

قال مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطةتماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح مصرف البحرين في بيانـ، إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25%.

كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6% وفائدة الإقراض إلى 6.50%.

قطر

وأعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5.5% وفائدة الإيداع إلى 5% وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25%.