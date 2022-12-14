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روسيا: لن نوقف إطلاق النار في الحرب على أوكرانيا حتى في عطلاتنا

روسيا: لن نوقف إطلاق النار في الحرب على أوكرانيا حتى في عطلاتنا

روسيا: لن نوقف إطلاق النار في الحرب على أوكرانيا حتى في عطلاتنا
١١:٣٠:٢٢ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلن الكرملين أنه ليس هناك أي خطط لوقف لإطلاق النار خلال العطلات المقبلة، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا شهرها العاشر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال اليوم الأربعاء من صحفيين: “لا، لم يطرح أي شخص مقترحات، وهذه القضية ليست ضمن جدول الأعمال”، بحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

وتمتد العطلات في روسيا من يوم رأس السنة الميلادية إلى الثامن من يناير، وهو اليوم التالي لمناسبتهم.

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وبعد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، عُلق كل العطلات في أوكرانيا بسبب سريان الأحكام العرفية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية روسيا وقف اطلاق نار

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