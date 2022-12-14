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الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة إلى 4.5%

الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة إلى 4.5%

الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة إلى 4.5%
١١:٠٥:٣٠ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 إلى 4.5 % خلال اجتماعه اليوم.

إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة 

وأبطأ الفيدرالي، بهذه الزيادة الجديدة، وتيرة رفع الفائدة بدعم من تباطؤ بيانات التضخم، حيث جاءت بوتيرة أقل من المرات الأربع الأخيرة، التي كانت بمقدار 75 نقطة أساس.

الفيدرالي يحذر 

وحذر الفيدرالي في بيانه، اليوم، من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة التي تراوح حاليا بين 4.25 إلى 4.5 % وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وأفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3.1 % في عام 2023، فيما خفض بشكل كبير توقعات النمو للعام المقبل من 1.2 إلى 0.5 %.

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مكافحة التضخم العالمي

ورفعت أمريكا الفائدة لأول مرة في نحو أربعة أعوام خلال مارس الماضي بنسبة 0.25% وتبعتها زيادة بنسبة 0.5% في مايو، ثم أعقبتها بـ 75 نقطة أساس لـلأربع مرات متتالية في أسرع وتيرة رفع للفائدة في 40 عاما.

وتلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد الإقراض لترويض التضخم المرتفع من خلال سحب السيولة من الأسواق لدعم السيطرة على الأسعار.

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