ما حكم المسح على الحذاء إذا لبستُه في البرد؟.. «الخضير» يرد

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، حكم المسح على الحذاءحال ارتدائه في البرد.

وقال الشيخ الخضير: الحذاء إذا كان لا يُغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليه، ولا يجوز المسح على أي ساترٍ للقدم إذا لم يكن ساترًا لجميع محل الفرض، ولا يُرى منه الكعبان؛ لأنه لا يُسمى خُفًّا، والمسح إنما جاء على الخُفين لا على النعلين.

وكان الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، رد عن سؤال حول حكم نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا.

وقال الخضير إن الميت دماغيًّا مادامت الروح في الجسد فهو حي، والتعدي عليه تعد على مسلم حي، لكن إذا وجدت هذه الأجهزة على شخص يغلب على الظن أنه لا يستفيد منها إلا طول المدة على هذه الحال، ووجد من هو أحوج منه إلى هذه الأجهزة، بحيث تكون حياته أرجى من حياة هذا، فلعل الأرجى فيما يُقرره الأطباء، ونسبة الحياة عنده أقوى: أولى بهذه الأجهزة، فلا مانع حينئذ. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك؛ لوفرة الأجهزة، فلا يجوز رفعها عنه البتة.

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حكم تقبيل الميت قبل دفنه

وأوضح الخضير، في وقت سابق، إجابة سؤال مفاده : “مات قريب لي وبعد تغسيله كفناه وأبقينا اللفافة التي في الأعلى مفتوحة؛ لكي يتمكن أقاربه وأولاده من رؤيته وتقبيله قبل عقد اللفافة، فهل لهذا التقبيل أصل في السنة؟”.

وجاء رد الشيخ الخضير : “لما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليه أبو بكر -رضي الله عنه-وقبَّله، وقال: «بأبي أنت وأمي، طبت حيًا وميتًا» [البخاري: 3667]، هذا أصل في التقبيل الذي يسمونه توديع الميت، فلا مانع أن يقبله أهله وذووه ومن أراد تقبيله من محبيه، فالمقرر جواز ذلك -إن شاء الله تعالى-“.