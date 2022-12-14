الأمن العام: 3 خطوات للحصول على ترخيص الأسلحة

تواصل- فريق التحرير:

أعاد الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التذكير بشروط طلبات ترخيص الأسلحة.

وأوضح في بيان له، أن شرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، تستقبل طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر.

وأضاف أن التسجيل يكون من خلال عدة مراحل:

1- حجز موعد عن طريق منصة “أبشر” لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.

وبيّنت أنه في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.