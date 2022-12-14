بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على أحياء جنوب محافظة قلوة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية غزيرة جنوب محافظة قلوة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.

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