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رئيس سابق يدخل في إضراب عن الطعام بمحبسه
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رئيس سابق يدخل في إضراب عن الطعام بمحبسه

رئيس سابق يدخل في إضراب عن الطعام بمحبسه

رئيس سابق يدخل في إضراب عن الطعام بمحبسه
١١:٠٣:١٢ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقضي عقوبة سجنه في مستشفى، أنه بدأ الأربعاء إضرابًا جديدًا عن الطعام، بعد أن أخفقت السلطات في تأمين الاتصال بالفيديو بين المستشفى وجلسة محاكمته.

وكان ساكاشفيلي، (54 عامًا)، وهو أيضا زعيم المعارضة في جورجيا، نقل العام الماضي إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام لمدة خمسين يومًا، احتجاجًا على سجنه.

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تعليق عقوبة السجن لأسباب صحية

وطلب محاموه من المحكمة تعليق عقوبة السجن بحقه، لأسباب صحية. وأرجئت الجلسة التي كان من المفترض أن تنظر في هذا الطلب، بعد أن أخفقت السلطات في تأمين رابط فيديو بين قاعة المحكمة والمستشفى.

وقال المحامي ديتو سادزاجليشفيلي إن “ميخائيل ساكاشفيلي بدأ إضرابًا عن الطعام مطالبًا بالسماح له بالمشاركة في الجلسات عبر الفيديو” من المستشفى حيث يتلقى العلاج في ظل حراسة مشدّدة منذ أشهر عدة”.

وتولى ساكاشفيلي رئاسة جورجيا بين عامي 2004 و2013، وأدين غيابيًا بتهمة استغلال النفوذ وحكم عليه بالسجن ست سنوات في 2018. سجن في أكتوبر 2021 بعد أيام على عودته سرًا من المنفى في أوكرانيا.

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ساكاشفيلي يعاني من أمراض عصبية خطيرة

وفي حين حذر أطباء من أن ساكاشفيلي يعاني من أمراض عصبية خطيرة، تشدد السلطات الجورجية على أن ساكاشفيلي يتلقى الرعاية الطبية المناسبة ووعدت بضمان مشاركته في جلسة للمحكمة الأسبوع القادم.

وفي تعليقه الأسبوع الماضي على تزايد الهواجس إزاء صحة ساكاشفيلي، قال رئيس الوزراء إيراكلي جاريباشفيلي “الأرواح بيد الله. لذا، لا يمكنني أن أكون مسؤولاً عن حياة أي شخص”.

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