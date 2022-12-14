ألمانيا تعاني من آثار محاولة الانقلاب.. الأمن غير كاف

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قالت نائبة رئيس البرلمان الألماني “البوندستاج”، كاترين جورينج إيكاردت، أن هناك حاجة ماسة لتحسين الأمن في البرلمان.

أمن البوندستاج ليس كافيا

واعتبرت إيكاردت أن: “المفهوم الأمني ​​للبوندستاج الألماني ليس كافيا”، وتابعت: “يجب أن نتحدث عن مسألة من الذي يمكنه الوصول إلى المبنى وكيف، وفي أسوأ الأحوال حتى بالسلاح ، يمكن أن يدخل المبنى”، حسب صحف ألمانية.

وأعلن البرلمان الألماني، نهاية الأسبوع الماضي، أنه سيتم فحص الإجراءات الأمنية. ومع ذلك ، لم تعلن حتى الآن أي تعديلات محددة في الإجراءات الأمنية، وفق “العين الإخبارية”.

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اعتقال مجموعة إرهابية مراقبة موظفي الدولة

واعتقلت السلطات الألمانية، في السابع من ديسمبر الجاري، 25 شخصاً من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط للانقلاب وشن هجوم على البرلمان.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: “لدينا بالفعل قوانين صارمة بشأن الأسلحة في ألمانيا”، مضيفا “لكن حتى أكثر قوانين الأسلحة صرامة لا تساعد عندما ينجح الناس في الحصول على أسلحة بشكل غير قانوني”.

ويدعم بوشمان خطط وزيرة الداخلية لتسهيل إبعاد موظفي الخدمة المدنية من الخدمة، إذا تبنوا تصرفات معادية للدستور، خاصة إذا كان هؤلاء الموظفون المدنيون يمتلكون أسلحة.

وقال بوشمان “من الأهمية بمكان تحديد الأشخاص الذين لديهم مشاعر معادية للدولة في وقت مبكر وإخراجهم من الخدمة العامة”، مضيفا “هذه الخطوة تمنع إمكاتية وصول هؤلاء إلى الأسلحة أيضًا.. هذه هي النقطة المهمة.”