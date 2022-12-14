بعد 50 عامًا من آخر رحلة.. رواد «ناسا» يكشفون سر عدم العودة إلى القمر

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في مثل هذا اليوم قبل 50 عامًا، أصبح يوجين سيرنان آخر رائد فضاء يطأ قدمه على سطح القمر، مما أثار تساؤلات حول أسباب عدم القيام برحلات إلى القمر منذ ذلك الحين.

هبوط البشر على القمر واستكشافه ليس بالأمر السهل، فهو يحمل العديد من المخاطر التي تهدد الحياة. إذ أن سطح القمر الوحيد للأرض مغطى بأكثر من 9137 حفرة وصخور كبيرة، مما يجعل الهبوط الآمن للطائرة وطاقمها أمرًا خطيرًا.

الثرى، أو غبار القمر، المكون من جزيئات غبار زجاجية حادة، يمكن أن يضر بأعين رواد الفضاء ورئتيهم وجلدهم مع التعرض لفترات طويلة، مما قد يكون له آثار صحية طويلة المدى مثل الإصابة بالسحار السيليسي. فهي ليست مادة كاشطة فحسب، بل إنها أيضًا مادة لاصقة ويمكن أن تشق طريقها مرة أخرى إلى المركبة، مما يؤثر سلبًا على التنفس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

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الغبار القمري

وصف مادو ثانجافيلو، الخبير في تصميم مشاريع الفضاء المعقدة في جامعة جنوب كاليفورنيا، في مقال في عام 2014، كيف يتم تغطية القمر “بطبقة عليا تشبه التلك من الغبار القمري، بعمق عدة بوصات في بعض المناطق”.

أوضح البروفيسور ثانجافيلو أنه مادة “كاشطة للغاية” و”ملتصقة”، وبالتالي “تلوث بدلات الفضاء والمركبات والأنظمة بسرعة كبيرة”. ويمكن لغبار القمر أن يلبس طبقات من أحذية رواد الفضاء.

قالت بيجي ويتسون، التي عاشت في الفضاء لمدة 665 يومًا، لموقع “بيزنيس إنسايدر”، إن بعثات أبولو واجهت “الكثير من المشاكل مع الغبار”، مضيفة أنه إذا كان البشر سيقضون وقتًا طويلاً هناك “علينا معرفة كيفية التعامل مع الغبار”.

وأشارت إلى أنه “لمدة 14 يومًا في المرة الواحدة، يتعرض القمر لأشعة الشمس القاسية مما يجعله ساخنًا –تصل درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية – حيث لا يوجد به غلاف جوي وقائي. على مدار الأسبوعين المقبلين، ينغمس في الظلام الدامس في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -130 درجة مئوية وفقًا لوكالة “ناسا”.

كما يلاحظ البروفيسور ثانجافيلو: “لا يوجد مكان أكثر قسوة من القمر للعيش فيه من الناحية البيئية”.

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تأثير على العقل

وبينما يشكل السفر إلى الفضاء مخاطر جسدية فإن المشاهد الرائعة والعمل المجهد وساعات الحبس الطويلة لها تأثير على العقل لا يمكن الاستهانة به. وبحسب ما ورد عانى الذين ذهبوا إلى القمر كجزء من مهمة “سويوز 21” الروسية من “مشاكل نفسية” وهلوسة.

وعانى باز ألدرين، أحد أوائل البشر الذين ساروا على سطح القمر في عام 1969، بعد عودته إلى الأرض من نوبات من الاكتئاب وإدمان الكحول.

وصف ألدرين البالغ من العمر 92 عامًا في سيرته الذاتية عام 2009، تجربته وحالته الذهنية المترتبة على ذلك بأنه “ليس لديه هدف، ولا إحساس بالدعوة، ولا يوجد مشروع يستحق أن أسكب نفسي فيه””.

السياسة والتمويل

وفي حين أن أشياء مثل غبار القمر، ودرجات الحرارة القصوى، وشدة التجربة كلها تشكل صعوبات، يقول رواد الفضاء إن السياسة والتمويل هما العائقان الرئيسيان عندما يتعلق الأمر بعودة البشر إلى القمر.

قال جيم بريدنشتاين، مدير “ناسا” في عام 2019، إنه إذا لم تكن السياسة جزءًا من هذا المزيج، لكنا قد “وصلنا إلى كوكب المريخ الآن”. ليس هذا فقط ولكن من المحتمل أن نكون على سطح القمر “الآن”.

وأوضح: “المخاطر السياسية هي التي حالت دون حدوثه. البرنامج استغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير من المال”.

وكانت إحدى اللحظات التي حددت حقبة القرن العشرين هي “سباق الفضاء”، والتي شهدت اندااع الولايات المتحدة بالرغبة في التغلب على الاتحاد السوفيتي للهبوط على سطح القمر، وهو ما حققته في عام 1969.

وبمجرد الوصول إلى هذا الهدف الضخم، تضاءل الاهتمام على ما يبدو مع عودة آخر مهمة في عام 1972. فعلى الرغم من محاولة الضغط من أجل العودة وتمويل بناء مركبة هبوط على سطح القمر، إلا أن هذه المساعي لطالما كانت “ميتة”، كما قال رائد فضاء أبولو 9 رستي شويكارت.

قال: “تسريع شيء بهذا الطموح يمثل تحديًا حقيقيًا، ويتطلب التزامًا ودولارًا، وهذا هو المطلوب. لقد حاولنا مرتين أخريين – حاولت الإدارات – وولدوا ميتًا”.

وقال والتر كانينجهام، رائد فضاء في “أبولو 7” ، في شهادة أمام الكونجرس في عام 2015: إن التمويل الذي تتلقاه “ناسا” لا يشبه ما كان عليه في الستينيات.

وأضاف: “بلغت حصة ناسا من الميزانية الفيدرالية ذروتها عند أربعة بالمائة في عام 1965. وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، ظلت أقل من واحد بالمائة، وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية كانت تدفع نحو 0.4 في المائة من الميزانية الفيدرالية “.

لكن في عام 2020، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيرفع ميزانية “ناسا” إلى 25.2 مليار دولار من أجل العودة إلى القمر مرة أخرى، وهو هدف خلفه الرئيس جو بايدن أيضًا.

ومن المقرر أن تحمل مهمة “آرتميس 2″، البشر إلى المدار العام المقبل بينما من المقرر أن تحمل “آرمتيس 3” الجنس البشري، بما في ذلك أول امرأة وشخص ملون، إلى القمر مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، حذرت “ناسا” من أنه قد يتم تأجيلها.

ووفقًا للموقع، فإن وكالة ناسا تعود إلى القمر من أجل “الاكتشاف العلمي والفوائد الاقتصادية والإلهام لجيل جديد من المستكشفين”. يبدو أن أيام التنافس مع الدول الأخرى أصبحت شيئًا من الماضي، فعلى الرغم من أن مهمة أرتميس ستحظى بقيادة أمريكي ، إلا أنهم يأملون في “بناء تحالف عالمي واستكشاف الفضاء السحيق لصالح الجميع”.