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وصف مسؤولين بـ«الأغبياء».. حكم بالسجن بحق مسؤول تركي
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وصف مسؤولين بـ«الأغبياء».. حكم بالسجن بحق مسؤول تركي

وصف مسؤولين بـ«الأغبياء».. حكم بالسجن بحق مسؤول تركي

وصف مسؤولين بـ«الأغبياء».. حكم بالسجن بحق مسؤول تركي
٠٩:٥٩:٣٤ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى مسؤول تركي، اليوم، حكما بالسجن مدة عامين و7 اسهر، بعد أن وجهت له المحكمة اتهاما بـ”إهانة مسؤولين ووصفهم بالأغبياء”.

منع من ممارسة العمل السياسي 

وقضت محكمة تركية، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية واسعة، بالسجن عامين و7 أشهر، ومنعه من ممارسة العمل السياسي، حسب “العربية”.

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أوغلو يعلق على حكم المحكمة

وقال أوغلو في أول تعليق على حكم المحكمة: “لا يمكن لأحد أخذ السلطة التي يتم منحها من قبل الناخبين”، مضيفا  أن: “الحكم غير قانوني”، مشيراً إلى أن الحكم ضده يعكس الأوضاع الحالية في تركيا.

وخلال جلسة استماع سابقة في نوفمبر الماضي، طالب المدعي العام السجن لمدة تتراوح بين 15 شهراً إلى أربع سنوات بحق إمام أوغلو، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

المنع من الترشح للرئاسة 

ويقود الحكم الصادر بحق المسؤول المعارض، إلى فرض حظر سياسي على رئيس البلدية إذا أيدته المحكمة العليا، يأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في تركيا في يونيو 2023.

في الوقت نفسه، أكد محاميه أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

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انتخابات الرئاسة التركية رئيس بلدية إسطنبول سجن مسؤول تركي محكمة تركية

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