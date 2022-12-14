أهم 10.. «الداخلية» توجه ضربة قاسية لتجار المخدرات ونقل مواطن من المغرب بالإخلاء الطبي

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير

قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير.. المزيد هنا

عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 52 طنًا من القات و145 ألف قرص إمفيتامين مخدرًا (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر و807 كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر… المزيد هنا

بعد وفاة كفيلته.. توضيح من «الجوازات» بشأن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للسائق الخاص

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المواطنين بشأن إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي لسائق بعد وفاة كفيلته.. المزيد هنا

استشاري: احذر النوم خلال هذا الوقت .. أضرار صحية خطيرة (فيديو)

ربما يتراجع كثير من الذين ينامون في فترة ما بين العصر إلى المغرب من الآن عن النوم خلال تلك الفترة، نظرًا للأثار الصحية السيئة الضارة على الإنسان، كما حذر خبير صحي.. المزيد هنا

3 عقوبات لصاحب العمل حال تمكين «العمالة السائبة» بالعمل لحسابهم أو لدى الغير

أوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.. المزيد هنا

أول تعليق من والد التوأم السيامي النيجيري بعد وصوله للمملكة (فيديو)

وجه والد التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”، الذي وصل إلى المملكة قبل أيام لإجراء عملية فصل لهما.. المزيد هنا

«واتبعوا ما تتلوا الشياطين».. استخراج سحر من قاع البحر (فيديو)

نهت الشريعة الإسلامية السمحة عن اتباع السحر والسحرة، وافتعال الشر بين الناس، وحثت على التآلف والتآخر والتراحم،. المزيد هنا

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من المغرب

إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج،. المزيد هنا

«لم يسلم منه أحياء ولا أموت».. «الحوثي» ينتهك حرمة الموتى

واصلت مليشيا الحوثي أفعالها الإجرامية والعبثية التي لم تكتف بإزهاق أرواح الأبرياء بل راحت “تدوس” على جثث الموات أيضًا وتنتهك حرماتها.. المزيد هنا

بالفيديو.. جريان وتدفق السيول في وادي «الشعب الشامي» شرق دوقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول في وادي الشعب الشامي شرق مركز دوقة، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.. المزيد هنا