تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أحقية مالك المنشأة العمل في وظيفة أخرى والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وقالت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يجيز النظام لمن يملك نشاطاً تجارياً التسجيل كمشترك اختياري بشرط أن تكون منشأته مسجلة وكافة العاملين لديه تم تسجيلهم في النظام مع سداد الاشتراكات المستحقة عنهم متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام”.

هل يحق لمالك المنشأة العمل في وظيفة أخرى والتسجيل في #التأمينات_الاجتماعية ؟#GOSI pic.twitter.com/7BxY1b3yJv — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) December 14, 2022

وكان حساب “العناية بالعملاء” التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية، تفاعل مع سؤال أحد المستفيدين، والذي تساءل فيه عن الجمع بين المعاش والدخل.

وقال إنه “في نظام التأمينات يحق للوريث/ة الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم إيقاف النصيب من المعاش”.

سن الاستحقاق للوريث

ومؤخرًا، قال حساب “العناية بالعملاء”ً: يمدد سن الاستحقاق للوريث (الابن) في نظام التأمينات الاجتماعية إلى سن 26 سنة، إذا كان الوريث طالبًا ويُكمل دراسته، وعند بلوغ سن 26 بالتاريخ الهجري يتوقف صرف الاستحقاق ويلزم إرفاق تعريف دراسي سنويًا من سن 21 سنة إلى 26 سنة إذا كان الابن (الوريث) حالته طالب.

وفي وقت سابق، دشن تطبيق “توكلنا” خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة.

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور.

-طلب تعديل مدد الاشتراك.

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد.

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.

اقرأ أيضًا:

«التأمينات الاجتماعية»: تحدد حالات السماح بتمديد فترة استحقاق الوريث من المعاش